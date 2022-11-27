Германия, председательствующая в Группе семи (G7), инициирует проведение первой в истории этого формата встречи министров юстиции, главной темой которой будет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение военных преступников к ответственности.

Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, передает Укринформ.

«Мы будем говорить преимущественно об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации», — сказал министр.​

По его словам, встреча пройдет в следующие понедельник и вторник в Берлине.