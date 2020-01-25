Министры обороны Азербайджана и Грузии сверили часы

22 января в рамках официального визита в Грузию министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялась его встреча с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным сферам военного сотрудничества, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес. Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности наших стран, особо подчеркнув, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

В ходе встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан план двустороннего сотрудничества на 2020 год. Документом предусмотрены: организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки и обмена передовым опытом, а также другие важные вопросы.

На следующий день глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что Турция полностью поддерживает вступление Грузии в НАТО, в то время как Германия и Франция обходят эту тему, чтобы не обострять отношения с Россией.

Комментируя «Зеркало» военное сотрудничество Азербайджана и Грузии, военный эксперт Узеир Джафаров, сказал, что это первая встреча Закира Гасанова с новым министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Нужно отметить, что Закир Гасанов встречался и с другими официальными лицами Грузии. Эта наше соседнее государство, которое взяло курс на вступление в НАТО. Подготовкой грузинских специалистов и личного состава занимается братская нам страна Турция. Время от времени мы проводим военные учения», — сказал он.

Говоря о военном арсенале Азербайджана, Джафаров сказал, что нельзя считать, что Азербайджан в большей степени покупает оружие из России.

«Если смотреть на последние закупки азербайджанской армии, то мы закупаем также и итальянское, израильское, китайское, пакистанское, турецкое оружие. Поэтому нельзя считать, что основные оружия Азербайджана российского производства», — добавил он.

Он также добавил, что Азербайджан и Грузия — стратегические партнеры, и для нас важна стабильность этой страны в военно-техническом соотношении: «У Азербайджана и Грузии разные пути развития. Мы члены движения неприсоединения в то время, как Грузия является страной, которая взяла курс на членство в НАТО».

По мнению эксперта, визит Закира Гасанова в эту страну был направлен на то, чтобы сверить часы между странами.

«Был подписан меморандум, по которому согласовано проведение военных учений и ряда других совместных мероприятий на этот год. Я думаю, что этот визит послужит дальнейшему укреплению взаимоотношений двух соседних государств», — подчеркнул он.

Говоря же о заявлении главы МИД Турции, аналитик отметил, что Грузия давно определилась со своим будущем – это членство в НАТО.

«Даже, несмотря на территориальные проблемы, эту страну примут в организацию. В этом заинтересована и НАТО. Это усилит позиции организации в нашем регионе. Таким образом, стран членов НАТО станет две — Грузия и Турция. Это ослабит позиции России и Армении. Единственный форпост России в регионе останется Армения до 2049 года. Но я не думаю, что в такой ситуации российская база будет там так долго, возможно, Армения в одностороннем порядке решит выйти из этого соглашения», — считает он.

Джафаров также добавил, что членство Грузии в НАТО добавит больше стабильности в регионе, хотя последние действия американцев подрывают авторитет организации, тем не менее, на сегодня это самая влиятельная военная организация в мире.

«Грузия приобрела себе такого союзника как НАТО, сейчас уже Россия не сможет повторить то же самое, что сделала в 2008 году», — резюмировал он.