Министр здравоохранения Украины: «Мы ставим рекорды по заболеваемости»

«За прошлые сутки заболели 656 человек», — сказал он. За сутки, по его словам, зафиксировано 12 летальных случаев, 171 пациент выздоровел. «Мы видим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом у нас последние пять дней на уровне больше 650. Один из дней у нас было 753 случая. Мы ставим рекорды по заболеваемости», — признал министр. Степанов призвал украинцев, «не путать смягчение карантина с его отменой».

За все время пандемии число зараженных коронавирусом на Украине достигло 31 810 человек, среди которых выздоровели 14 253 пациентов, 901 умер.

Украинские медики, по словам Степанова, за прошедшие сутки провели 10 236 теста, из которых 7 950 исследований методом ПЦР, остальные тесты на антитела. Из проведенных ПЦР-тестов за сутки положительными оказались 8,2%.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено в Львовской области — 136, Закарпатской области — 48 и в Киеве — 53.

Первый случай коронавируса в Украине обнаружен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер. В рамках ослабления карантина уже восстановлено движение общественного транспорта, с 5 июня возобновлено внутреннее авиасообщение, а с 15 июня — международное.