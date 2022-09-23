Продолжается двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой в Азербайджан.

Как сообщает пресс-служба Минздрава АР, в рамках визита турецкая делегация посетила жемчужину Карабаха, символ истории и культуры Азербайджана — город Шушу.

Знакомство гостей со столицей азербайджанской культуры началось с центральной площади Шуши, где установлены «Расстрелянные скульптуры» известных азербайджанских деятелей — Узеира Гаджибекова, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля.

Было доведено до внимания, что 270-летняя Шуша — колыбель азербайджанской национальной музыки и поэзии. Развитие различных сфер ремесленничества и искусства сыграли важную роль в процветании и прославлении не только Карабахского региона Азербайджана, но, в целом, всей нашей страны. Шуша является краем выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы и культуры.

Затем делегация Министерства здравоохранения Турции посетила Шушинскую крепость, родник Натаван, дом-музей Бюльбюля, музейный комплекс мавзолея Моллы Панаха Вагифа, Джыдыр дюзю.

Посетив мечеть Юхары Говхар Ага, гости совершили пятничный намаз. Были прочитаны молитвы за упокой души шехидов Отечественной войны.

Выразив восхищение красотой культурной столицы Азербайджана, министр здравоохранения Турции подчеркнул историческую значимость освобождения города Шуша. Факреттин Коджа заявил, что испытывает чувство огромной гордости освобождением под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестной азербайджанской армией территорий находящихся под армянской оккупацией, в том числе, города Шуша.