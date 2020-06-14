Министр здравоохранения Казахстана госпитализирован с коронавирусом

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Казинформ.

«Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно», — написал министр.

Как отметил глава Минздрава, в последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ.

«Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19», — подчеркнул Е. Биртанов.

Елжан Биртанов попросил всех казахстанцев соблюдать «личный карантин» и придерживаться рекомендации по профилактике.