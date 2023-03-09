В Казахстане очень высоко ценят Гейдара Алиева, в стране будет отмечено его 100-летие.
Об этом АПА сказал министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали.
Он отметил, что Гейдар Алиев — великий сын азербайджанского народа, тюркского мира. «Его очень высоко ценят в Казахстане. В тяжелые для Казахстана дни Гейдар Алиев участвовал в юбилее великого поэта Абая Кунанбаева. В Казахстане много воспоминаний, связанных с Гейдаром Алиевым. В связи со 100-летием Гейдара Алиева в Казахстане будут проведены конференции, снят фильм о нем».