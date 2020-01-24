Министр призвал молодежь к участию в конкурсе «Восхождение»

Член организационного комитета конкурса «Восхождение» и министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев обратился к профессионалам, желающим продвигаться на рынке труда.

Как передает в пятницу Trend, Бабаев сообщил, что конкурс «Восхождение» является серьезным шагом для профессионалов, которые желают продвигаться на рынке труда. «Каждый этап конкурса предлагает новые возможности. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат план индивидуального развития и даже смогут работать руководителями-управленцами. Конкурс «Восхождение» — очередная инициатива правительства Азербайджана в направлении развития человеческого капитала», — сказал министр.

«В результате, каждый принявший участие в «Восхождении» независимо от возраста, специальности, сферы деятельности, независимо от того в частном или государственном секторе он работает, участвует в программе развития требуемого кадрового запаса, превращается в лицо, которое построит будущее страны. Присоединяйтесь к «Восхождению», пусть «Восхождение» начнется с вас!», — сказал Сахиль Бабаев.

Отметим, что регистрация на участие в конкурсе «Восхождение», учрежденного указом Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до 2 февраля.