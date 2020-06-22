Министр обороны Закир Гасанов примет участие в военном параде в Москве

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов был приглашен министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу на военный парад в Москве.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Делегация во главе с генерал-полковником З.Гасановым примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Делегация отправится в Москву 23 июня.

Следует отметить, что нашу страну на параде представит парадный расчет в составе 75 военнослужащих Азербайджанской армии.

| 2020-06-22T11:53:21+04:00 22 июня 2020, 13:08|12345 (Пока оценок нет)
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