Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», — говорится в публикации.

Сообщалось, что фракция «Слуга народа» поддержала выдвижение на пост главы Минобороны Алексея Резника, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, который накануне также написал заявление об отставке.

Как утверждал со ссылкой на источники главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, президент страны Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Резникова, так как хочет видеть «говорящего» министра обороны вместо «молчащего» Тарана.

Глава государства ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты могут заменить до пяти министров.