Украинские потери в войне меньше, чем количество жертв февральского землетрясения в Турции. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.

«У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (согласно последним данным, это более 50 тысяч человек – УНИАН)«, – сказал он.

Резников подчеркнул, что главная задача для украинского военного командования – сохранить жизни солдат, тогда как Россия использует своих как пушечное мясо.