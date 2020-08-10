Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана

«Подумайте, что произойдет, если это повторится с иранским оружием в ливанских деревнях. В Ливане под одной крышей есть гостевые комнаты и комнаты для хранения ракет. И если эта ракета взорвется, гостевая комната тоже разрушится, и гражданское общество в Ливане заплатит высокую цену. Как военное ведомство, мы сталкиваемся с врагами, которые хранят оружие в гражданских объектах. Если нам не оставят иного выбора, кроме как сражаться, это может привести к тяжелым последствиям», — добавил Ганц.(РИА Новости)