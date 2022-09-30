Министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл в Киев.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Каждый визит министра обороны Британии Бена Уоллеса в Украину привносит хорошие новости на поле боя. NLAWs, zirehli maşınlar, Starstreaks, Brimstones, образовательная программа для украинских военнослужащих, руководимая Великобританией… Что на очереди? У нас несколько хороших идей, которые мы обсудим сегодня», — написал украинский министр.

Отметим, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес написал на своей странице в Twitter, что посетит Киев, выразил удовлетворение тем, что встретится с украинским коллегой.

«На этой неделе я буду в Киеве, чтобы обсудить поставку еще большей военной помощи Украине. Наша поддержка Украине в борьбе с российской агрессией усиливается, и это будет продолжено до 2023 года и после него!», — говорится в публикации британского министра.