Министр иностранных дел Турции раскритиковал заявление греческого коллеги

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление греческого коллеги об эвакуации трех греческих моряков из Джибути, сообщает Агентство Анадолу.

Глава МИД Греции Никос Дендиас прокомментировал в соцсетях эвакуацию моряков из африканской страны самолетом Turkish Airlines, отметив, греческие граждане были вывезены 25 апреля из африканской страны при поддержке Евросоюза и министерства иностранных дел Джибути.

«Не нужно превращать гуманитарные вопросы в инструмент политики. Мы вывезли из Джибути трех греческих моряков не для благодарности. Мы выполнили человеческий долг», — написал Чавушоглу в Twitter.

Дипломатические источники сообщили, что МИД Греции попросил у Турции вывести греческих моряков при эвакуации турецких граждан из Джибути.

Чавушоглу поручил принять соответствующие меры по вывозу моряков.

Греческие моряки были вывезены из Джибути при поддержке посольства Турции в этой стране на самолете турецких авиалиний Turkish Airlines.