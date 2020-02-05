Министр иностранных дел Турции посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан для участия во внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), которое пройдет в Баку шестого февраля, сообщает МИД Турции.

«Министры иностранных дел членов Тюркского совета — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии (наблюдатель) примут участие во встрече для обсуждения неотложных вопросов повестки дня Тюркского совета», — говорится в сообщении МИД.

Отметим, что 13-14 октября 2019 года в Баку прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а 15-16 октября состоялся VII Саммит Тюркского совета.

Тюркский совет был учрежден лидерами Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана третьего октября 2009 года в Нахчыване. Осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан.

Целью организации является развитие всестороннего сотрудничества между государствами, входящими в состав Совета.(trend)