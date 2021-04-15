Министр иностранных дел Греции находится в Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Об этом написал в «Twitter» глава МИД Греции.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, связи между ЕС и Турцией, региональные и международные вопросы.

Отметим, что находящегося с визитом в Анкаре главу МИД Греции принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Прием состоялся в Президентском комплексе в Анкаре и продолжался 45 минут. На встрече присутствовал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.