Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила 10 мая Бучу и проведет политические переговоры в Киеве.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Berliner Zeitung.

Отмечается, что Бербок пообщалась с жителями Бучи – городом, который стал синонимом российских военных преступлений в Украине. Министра сопровождала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Ожидается, что немецкий министр заявит о планах возобновления работы посольства ФРГ в Киеве, закрытом с середины февраля.

Это первый визит в Украину члена федерального правительства Германии с начала полномасштабной войны. В то же время для Бербок это 3-й визит в Украину с начала года и в целом в должности главы МИД.

Немецкое внешнеполитическое ведомство пока не сообщает об этом визите. Его дата держалась в секрете из-за соображений безопасности.

Как сообщалось, 8 мая Киев посетила президент Бундестага Бербель Бас, неделю назад – глава крупнейшей немецкой оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц. (ukrinform.ru)