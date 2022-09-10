Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу прибыла в Киев. Это ее второй визит после начала войны в Украине.

Об этом сообщило агентство DPA.

Своей поездкой, как пишет агентство, министр показывает, что «Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо — поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью».

В Киеве Бербок намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете из соображений безопасности, уточняет агентство.