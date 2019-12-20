Министр экономики России совершит визит в Азербайджан

Министр экономики России Максим Орешкин совершит визит в Азербайджан.

Цель заключается в участии на предстоящей 24 декабря церемонии открытия моста через реку Самур.

В мероприятии примут участие представители правительств Азербайджана и России.

Напомним, что проект строительства моста был софинансирован двумя странами. Протяженность моста с сейсмоустойчивостью в 9 баллов составляет 325 метров, ширина — 17,5 метра. На мосту предусмотрен закрытый пешеходный переход для передвижения пешеходов. Его ширина составляет 3,75 метра.(report)

| 2019-12-20T21:16:20+00:00 20 декабря 2019, 22:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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