Министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базирпаш посетит Азербайджан.

Об этом он сказал на заседании правительства.

Напомнив о встрече делегаций Ирана и Азербайджана на прошлой неделе, министр подчеркнул, что она считается первой экономической встречей двух стран после нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Министр добавил, что в ближайшие месяцы посетит Азербайджан: «Вице-премьер Азербайджана посетил Иран, и совместно с торгово-экономической делегацией провел в расширенном составе встречу с иранской стороной в Астаре (Иран). В ближайшие месяцы я посещу Азербайджан, чтобы обсудить другие договоренности, достигнутые после последней встречи между официальными лицами Азербайджана и Ирана».