Мингячевир подвергся обстрелу ракетами со стороны Армении

На фронте продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщил командированный в зону боевых действий сотрудник Report.

Подразделения вооруженных сил Армении, продолжая теракты, нацеливаются на мирное население Азербайджана, обстреливают жителей ракетами.

Днем 9 октября враг подверг ракетному обстрелу Барду и Мингячевир. Брошенные ракеты были уничтожены точечными ударами азербайджанской армии. Остатки ракет упали на территорию села Гасангая Бардинского района. В результате пал домашний скот.

В то же время по сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, выпущенная из Армении в направлении Мингячевира ракета была сбита в небе.

«Баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров», — говорится в сообщении.

Бои продолжаются.