Согласно закону «О неправительственных организациях (общественных союзах и фондах)», НПО должны представить в Минфин годовую финансовую отчетность не позднее 1 апреля.

Об этом говорится в обращении министерства к НПО.

Ведомство заявило, что организации, не сдавшие отчетность в установленный срок, будут предупреждены об этом в письменном виде. После этого организации, не сдавшие бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней, будут привлечены к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях.