Более двух миллионов домохозяйств в Великобритании накопили долги по счетам за электроэнергию. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).

По информации регулятор, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Британии не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 — счета за газ. Оба показателя выросли примерно на 25 процентов всего за три с половиной месяца с конца 2020 года.

«Это вызывает глубокую тревогу, но неудивительно. Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен», — отметил директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.