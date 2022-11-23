На втором пленарном заседании 43-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи (МПА) АСЕАН в Камбодже состоялась торжественная церемония, посвященная принятию Милли Меджлиса Азербайджана в МПА АСЕАН в качестве наблюдателя.

На церемонии официального приема стран на сцену в сопровождении почетного караула был вынесен трехцветный флаг Азербайджана.

Председатель Национальной ассамблеи Королевства Камбоджа, президент 43-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самрин представил председателю парламента Азербайджана Сахибе Гафаровой соответствующий документ о принятии Милли Меджлиса в МПА АСЕАН в качестве наблюдателя.