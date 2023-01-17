Автор программы «Бесогон», режиссер Никита Михалков опубликовал открытое письмо членам Совета Евросоюза. В нем он указал на необоснованность введенных против него санкций и объяснил, почему его нельзя называть «пропагандистом Кремля».

Михалков перечислил свои награды, не забыв упомянуть американский «Оскар» и гран-при фестиваля в Каннах. По его словам, это подчеркивает, что он «не политик, не чиновник и не государственный служащий», а «русский художник и представитель древнего русского рода».

Несмотря на это, распространяться о своих фильмах Михалков не стал. Вместо этого он акцентировал внимание на передаче «Бесогон», которую ведет 11 лет на одном из государственных телеканалов. По его словам, за все эти годы он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил». Михалков подчеркнул, что Европа не должна была вводить санкции за «личное мнение», которое человек «высказывает в своей стране», если она считает себя «цивилизованным демократическим обществом».

«Не ведая, что говорите, вы объявляете меня пропагандистом Кремля. Но для справки, если вам это интересно: я не получаю ни от канала, ни от государства ни одной копейки и делаю передачу за свой счет. Мало того, для „чистоты эксперимента“ моя передача не перебивается рекламой», — заявил Михалков. Он также заверил, что «Бесогон» «не цензурируется и влиять на его содержание не может никто». При этом известно, что ВГТРК снимала передачу с эфира как минимум трижды: в 2015, 2018 и 2020 годах.

Также в своем письме Михалков повторил тезисы пропаганды о «проснувшемся нацизме» в Украине, приближении НАТО «вплотную к границам» России и обвинил европейских лидеров в «предательстве минских соглашений», «циничной лжи» и «насаждении русофобии». Кроме того, он вновь оправдал аннексию Крыма, заявив, что иначе «после фашистского переворота» 2014 года в нем «произошла бы кровавая баня».

В финале обращения Михалков пригрозил Евросоюзу международным трибуналом и похвалил президента Владимира Путина за противостояние «лицемерию». Он также призвал не расценивать письмо «как попытку выйти из-под санкций», подразумевая, что это был некий обличающий манифест.

Из-за санкций Евросоюза Михалков мог лишиться виллы с винодельней в Тоскане. Имение La Madonna стоимостью 4 млн евро расположено на окраине средневекового городка вблизи коммуны Масса-Мариттима. Итальянские земли Михалкова занимают 11 га. Кроме того, его родственники владеют элитной недвижимостью в испанской Андалусии и в Торревьехе, а также двумя отелями в Карловых Варах в Чехии. (moscowtimes.ru)