Михаил Самусь: «Сейчас Россия может требовать от Лукашенко все»

Интервью # с заместителем директора ЦИАКР по международным вопросам, украинским политологом Михаилом Самусем

— В минувшее воскресенье в центре Минска снова прошли протесты. Согласны ли Вы с тем, что их массовость с каждым разом становится все меньшей?

— По моим оценкам, протесты не становятся менее массовыми, хотя, конечно, может проявляться «усталость» протестующих от отсутствия результатов в борьбе против Лукашенко и все более жестких действий силовиков. Как и прежде, по-моему мнению, главной проблемой протестов в Беларуси является отсутствие четкой внутриполитической программы (то есть, что собирается делать оппозиция «после Лукашенко») и ясных внешнеполитических ориентиров (заявления лидеров оппозиции свидетельствуют о том, что они так и не смогли выработать свою внешнеполитическую концепцию и, фактически, копируют «многовекторность» Лукашенко). Эти стратегические слабости оппозиции не дают протестам выйти на новый уровень эффективности. И от тактики самих уличных акций это, на самом деле, не зависит.

— Очень много разговоров велось о возможном поглощении Беларуси Россией. Этот сценарий уже окончательно снят с повестки дня?

— Наоборот. Встреча Лукашенко и Путина 14 сентября подтвердила, что этот сценарий и будет реализовываться. Россия вынуждает Лукашенко идти на новые и новые уступки, шаг за шагом добиваясь главной цели – поглощения Беларуси, скорее всего, в формате Союзного государства. ЕС не признает легитимности Лукашенко. И кроме как к России ему теперь некуда идти. Он загнан в угол. Сейчас, Россия может требовать от Лукашенко все, что требуется. Причем, если Лукашенко попробует снова выскользнуть из объятий «брата», Россия может легко вмешаться в ход протестов и добавить накала – провоцировать кровавые столкновения это «фирменный» стиль Москвы. В конце концов Лукашенко будет вынужден отдать России все. Как бы он не сопротивлялся.

— Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси.В соответствии с документом, евродепутаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом страны и требуют от ЕС введения санкций против него и поддерживающих его россиян. Будут ли введены эти санкции и как их введение скажется на внутриполитической ситуации в этой стране?

— Очевидно, что ЕС решил идти на жесткий сценарий по отношению к Лукашенко, не признавая его легитимность, одновременно говоря о легитимности лидера оппозиции Тихановской. Считаю, Лукашенко не ожидал такой реакции европейцев, думая, что как обычно, ЕС выйдет с ничего не значащими заявлениями о «глубокой обеспокоенности». Между тем, ЕС выбил почву из-под Лукашенко, который рассчитывал на очередной раунд «геополитической эквилибристики» — то есть, поиграть с Брюсселем и Москвой в игру «кто предложит больше». Однако, в этот раз игра не получилась, Брюссель отказался от торгов. Санкции против Лукашенко приведут к ухудшению экономической ситуации в Беларуси, Россия, хотя и пообещала кредит, но вряд ли он спасет ситуацию. Поэтому можно ожидать обострения экономического кризиса в Беларуси, который еще больше консолидирует протестный базис.

— В условиях, когда есть куча доказательств поддержки со стороны России Александра Лукашенко, когда Европарламент требует санкций и против этой группы россиян, бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем. Насколько уместно такое заявление с ее стороны?

— Тихановская и другие лидеры оппозиции наивно полагают, что им удастся построить новую Беларусь в вакууме. Но в реальности новую Беларусь нужно будет строить по соседству с агрессивной империей, которая не собирается отпускать беларусов. России не нужна свободная демократическая европейская Беларусь, поскольку это приведет к тектоническим сдвигам на Европейском континенте и может спровоцировать распад самой империи. Поэтому наивность (надеюсь, что это наивность) Тихановской скоро закончится разочарованием. Когда беларусы снова окажутся за «железным занавесом» вместе со «старшим братом». Причем, «занавес» построит именно «старший брат», а не НАТО и ЕС.

— Чем Вы объясняете то, что все лидеры белорусской оппозиции выступают практически с одинаковой с Лукашенко позицией по Крыму, не выссказывая открытого осуждения РФ за его аннексию?

— Это та же «наивность» оппозиции, считать, что оставаясь в «дружбе» со «старшим братом», который оккупировал территории соседней и тоже братской Украины, можно построить новую Беларусь. Оппозиция придет к необходимости формирования своих четких внешнеполитических взглядов, но это будет позже, когда Беларусь уже закроют в «барак» Союзного государства.

— А какой будет Беларусь в случае ухода Лукашенко?

— Думаю, Беларусь ждут нелегкие испытания, которые сначала приведут к поглощению Россией, а затем – к обретению настоящей независимости. Сейчас мы наблюдаем формирование белорусской нации. Это процесс непростой и болезненный, поскольку происходит при сопротивлении империи. Россия никогда не смирится с потерей Беларуси, как, впрочем, и с потерей Украины. Поэтому ожидать от Кремля можно чего угодно. Однако, в результате, я в этом уверен, белорусский народ обретет свободу и начнет строить новую демократическую европейскую Беларусь.