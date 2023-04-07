Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за слова о статусе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Николенко, посредники в переговорных процессах не должны забывать о суверенитете и восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН.

Представитель МИД Украины добавил, что Киев ценить усилия бразильского президента по поиску решений для прекращения боевых действий, но необходимо помнить, что «Украина не торгует своими территориями».

Украина должна уступить Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«[Президент России Владимир Путин] не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, куда он еще вторгся, он должен подумать», — сказал да Силва на встрече с журналистами 6 апреля (цитата по Le Figaro).

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «тоже не может хотеть всего». «Миру нужно спокойствие… Мы должны найти решение», — отметил президент Бразилии.