МИД Украины ответил на слова Путина

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев осуждает попытки Москвы «нарушить» территориальную целостность страны.

Он вспомнил историю и отметил, что когда-то Москва была подчинена Киеву.

По его мнению, стоит говорить о корнях, а не о последствиях.

Эти слова Боднар произнес в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

19 декабря в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в свое время лидер большевиков Владимир Ленин передал советской Украине «исконно русские территории», которые никогда не имели к ней никакого отношения. Речь идет о территориях Причерноморья и западных российских землях. (gazeta.ru)

| 2019-12-20T16:30:16+00:00 20 декабря 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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