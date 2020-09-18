МИД Турции вызвал посла Греции на ковер

МИД Турции вызвал посла Греции в связи с публикацией в одной из греческих газет, в которой допущен оскорбительный выпад в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает «Анадолу», об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«МИД Турции вызвал посла Греции из-за неподобающего заголовка в греческой газете о президенте Турции», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что «оскорбления и ругательства не должны рассматриваться с точки зрения свободы прессы».

Чавушоглу также коснулся ситуации вокруг кипрского урегулирования.

Дипломат напомнил, что Анкара неоднократно заявляла, что больше не будет вести переговоры о федерации.

Чавушоглу также подчеркнул, что нет смысла выдвигать новые инициативы по формированию федерации на Кипре, которые обречены на провал. «Невозможно снова начать с того места, где мы остановились. Мы не можем начать переговоры с того места, где началась Кран-Монтана (переговоры по кипрскому урегулированию в швейцарской Кран-Монтане). Переговоры окончены, они потерпели неудачу. Нет смысла начинать новое приключение, которое заведомо потерпит неудачу», — сказал турецкий министр.