МИД Турции раскритиковал соглашение между Израилем и ОАЭ

Соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений игнорирует волю палестинского народа, говорится в заявлении МИД Турции.
Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения.
«Мы поддерживаем жесткую реакцию, продемонстрированную палестинским народом и администрацией в отношении совместного заявления США, Израиля и ОАЭ. Крайне тревожно, что план, разработанный Лигой арабских государств под руководством Саудовской Аравии в 2002 году и поддержанный Организацией исламского сотрудничества, ОАЭ пытается дезавуировать с целью односторонней выгоды», — говорится в заявлении.
Отмечается, что нет никаких оснований для того, чтобы представить трехстороннее заявление в качестве поддержки палестинского дела.
«ОАЭ, которые пытаются сделать тайные расчеты на основе мертворожденного и недействительного плана США, игнорируют волю Палестины. Руководство ОАЭ не имеет права проводить переговоры с Израилем от имени Палестины и идти на уступки по вопросам, жизненно важным для нее, без согласия палестинского народа и ее администрации. Народы регионы не простят лицемерное поведение ОАЭ, предавших палестинцев», — отметил МИД Турции.