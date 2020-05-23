МИД Турции прокомментировал выход США из ДОН

Турция придает большое значение выполнению Договора по открытому небу всеми государствами-участниками и рассчитывает на продолжение его действия, заявил пресс-секретарь МИД республики Хами Аксой, комментируя выход из договора США.

«Договор по открытому небу, участником которого является Турция, является одним из главных столпов евроатлантической архитектуры безопасности. Мы придаем большое значение тому, чтобы все государства-участники полностью выполняли этот договор. Желаем, чтобы продолжение действия этого договора служило стабильности и безопасности», — говорится в полученном РИА Новости заявлении Аксоя.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.