Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает план президента Украины Владимира Зеленского, состоящий из десяти пунктов по урегулированию украинского конфликта. Об это информирует РИА Новости.

«Зеленский выдвинул план из 10 пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план», — указал министр на пресс-конференции в ЮАР.

Он также добавил, что Турция уже активно работает над документом и выражает готовность председательствовать по некоторым пунктам.

«Мы верим, что этот конфликт завершится за столом переговоров», — подытожил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Как рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, украинский президент рассказал о своей «формуле мира», состоящей из 10 пунктов: радиационная и ядерная сохранность, продовольственная безопасность, энергетическая сохранность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания боевых действий.