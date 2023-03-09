МИД Турции выступил в среду с осуждением того, что европейские власти позволили проведение в здании Европарламента акции сторонников курдских организаций, признанных Анкарой террористическими. Как отмечается в заявлении ведомства, эта акция запланирована на 8-9 марта.

«Мы решительно осуждаем проведение направленной против нашего государства акции лидеров и сторонников террористической организации PKK/PYD/YPG (Рабочая партия Курдистана/партия «Демократический союз»/»Силы народной самообороны») в здании Европарламента. Такую деятельность, которая служит целям пропаганды внесенной в списки Евросоюза террористической организации, недопустимо позволять», — говорится в заявлении.

По утверждению МИД, такая ситуация «еще раз свидетельствует о лицемерии и неискренности Европарламента в вопросах борьбы с терроризмом» и «противоречит международным обязательствам ЕС». «Мы ожидаем от институтов и государств Евросоюза поддержки нашей борьбы с терроризмом, который представляет угрозу для международной безопасности», — заявило ведомство.

МИД не уточнил, когда точно и в каком формате разрешено проведение этой акции. (ТАСС)