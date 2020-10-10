МИД Турции: Азербайджан дал Армении последний шанс

«Азербайджан в вооруженном столкновении, начавшемся с 27 сентября, показал Армении и всему миру, что сможет за счет своих возможностей и решимости вернуть оккупированные около 30 лет азербайджанские земли».

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«За этот период со всего мира поступали требования о прекращении огня по гуманитарным причинам. Азербайджан также в последний раз дал Армении шанс покинуть оккупированные территории. Прекращение огня, объявленное в гуманитарных целях для обмена пленными и телами, станет важным первым шагом, но не будет постоянным решением. Турция с самого начала заявляла, что будет поддерживать только принятые Азербайджаном решения. В этой связи, и на полях сражений, и за столом переговоров мы будем поддерживать братский Азербайджан», — подчеркивается в заявлении.