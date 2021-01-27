МИД России вручил ноту протеста представителю посольства США в Москве

Представителю посольства США в Москве была вручена нота протеста в связи с распространением фейков о России. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», — говорится в сообщении, передает РТ.

Как отмечается, представителю дипломатической миссии, который был вызван в МИД России 27 января, была «вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги».

Ранее в МИД России отмечали, что направят США ноту из-за распространения фейков американскими интернет-компаниями.