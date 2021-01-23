МИД России потребовал объяснений от американских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД ) России Мария Захаровва заявила, что представителям посольства США придется объясниться «на Смоленской площади», подразумевая главное здание ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

От американских дипломатов потребовали объяснений из-за недавней публикации на сайте американской дипмиссии, в которой появилась информация, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. «Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади», — сказала Захарова, выступая перед журналистами в субботу, 23 января.

Представитель МИД напомнила, что накануне посольство США в Москве «опубликовало маршруты протестов в городах России и вбросило информацию о походе на Кремль».

«Можно представить, что началось бы, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов», — подчеркнула она.

Ранее МИД предупредил посольство США в Москве о том, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника ФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока (lenta.ru)