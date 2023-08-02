Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова вернуться к обсуждению вопроса размещения миссии на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает #, об этом в интервью «РИА Новости» сказал директор Первого департамента Содружества Независимых Государств (СНГ) МИД России Микаэль Агасандян.

По его словам, организация ждет положительного ответа официального Еревана и возобновления содержательной работы над этим предложением и реализации других совместных мер помощи союзнику.

По мнению Агасандяна, Россия уверена, что принятие соответствующих решений положительно скажется на общей ситуации в регионе. Западные страны пытаются оказать политическое и экономическое давление на своих ближайших союзников, в том числе на Армению, чтобы нанести максимальный ущерб России и ее позициям на Южном Кавказе.

«ОДКБ — это не волшебная палочка, как любая другая международная организация. Карабахский конфликт является одним из самых сложных вопросов, единственный путь его решения лежит через последовательную нормализацию армяно-азербайджанских отношений на основе переговоров», — сказал представитель МИД.