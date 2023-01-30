«С республиками Южного Кавказа нас связывают общая история, духовно-культурная близость, крепкие узы дружбы между народами. Россия, непосредственно граничащая с Южным Кавказом, заинтересована в стабильности и процветании этого региона, взаимовыгодном использовании и раскрытии его транспортно-логистических, торгово-инвестиционных, технологических возможностей. Именно на это направлены усилия нашей дипломатии».

Об этом говорится в ответе МИД России на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам прошлого года.

Отмечено, что Россия интенсивно работает над преодолением накопленного в регионе конфликтного потенциала: «В данной связи одна из приоритетных задач – нормализация армяно-азербайджанских отношений. Фундаментом выступают заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Убеждены, что успех процесса целиком зависит от четкого следования этим трехсторонним договоренностям».