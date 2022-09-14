«Азербайджан и Армения находятся только в начале пути примирения».

Как передает #, об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого департамента МИД России по странам СНГ Денис Гончар.

«Очевидно, что мы находимся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон», — подчеркнул российский дипломат.

Официальный представитель МИД России отметил, что Москва продолжит оказывать содействие Баку и Еревану в реализации трехсторонних соглашений: «Россия полна решимости продолжать оказывать Баку и Еревану всю необходимое содействие для реализации трехсторонних соглашений. Все соответствующие контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях, носят регулярный характер по линии соответствующих органов и командования миротворцев».

По его словам, если будет принято решение о проведении очередной трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России, через пресс-службу Кремля будет сделано соответствующее заявление.