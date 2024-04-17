Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон находятся в Израиле.

Как передает # со ссылкой на Times of Israel, они встретились с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

По информации, распространенной офисом президента, в ходе встречи президент Израиля Герцог заявил: «Весь мир должен работать против угрозы иранского режима, который пытается нарушить стабильность региона».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и его германская коллега Анналена Бербок первые западные дипломаты, посетившие Израиль после ракетной атаки Ирана и беспилотников в минувшие выходные.