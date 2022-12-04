Глава российского внешнеполитического министерства Сергей Лавров в понедельник, 5 декабря, проведет в Москве переговоры с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщается в Telegram-канале МИД России.

«5 декабря Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамов посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Предусмотрена его встреча с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым», — сообщило ведомство.

На встрече планируется обсудить нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Также будет подниматься вопрос состояния и перспектив двустороннего сотрудничества.