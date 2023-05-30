Министерство иностранных дел России выпустило заявление после атаки дронов на Москву 30 мая. Традиционно у Лаврова обвинили Украину в попытках нанести удары по российской столице. Не обошлось и без упоминания роли Запада в произошедшем.

В МИД РФ назвали атаку дронов на Москву и Подмосковье «попыткой террористических атак ВСУ».

В РФ утверждают, что все 8 БпЛА были поражены российскими средствами ПВО и РЭБ. При этом они признали падение некоторых дронов на многоэтажные жилые дома, о чем ранее умолчали в Минобороны РФ.

Сообщается, что Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. В МИД РФ убеждены, что атаки были совершены «киевским режимом»:

«Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве «удары возмездия».

Бомбящая мирных жителей Украины Россия в этом же заявлении вдруг «взвыла» из-за того, что такие атаки не имеют никакого смысла «с военной точки зрения», что их цель — посеять панику среди гражданского населения.

У Лаврова убеждены, что к таким действиям «Киев подтолкнул Запад». Они сетуют, что заявления официальных лиц стран НАТО о том, что Украина не будет наносить удары вглубь российской территории, оказались «лицемерными».

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», — подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что Москву и Подмосковье сегодня ранним утром по разным сообщениям атаковали от 25 до 32 дронов.