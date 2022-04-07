Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по итогам встречи Президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД), лидеры обсудили последнюю ситуацию с напряженностью и подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, а также договорились о необходимости продолжения этого взаимодействия для надлежащего мониторинга достигнутых договоренностей на уровне лидеров.

Президент Шарль Мишель отметил желание и Президента Ильхама Алиева, и премьер-министра Никола Пашиняна быстро продвигаться к мирному соглашению между странами. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел работу по подготовке будущего мирного договора, охватывающего все необходимые вопросы.

На встрече было согласовано создание до конца апреля Совместной пограничной комиссии в соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года.

Мандат Совместной пограничной комиссии будет заключаться в делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, обеспечении стабильной ситуации безопасности вдоль и вблизи границы.

Лидеры также обсудили восстановление коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, а также на Южном Кавказе в целом. Они договорились следить за результатами своих встреч и продолжать взаимодействие.

Президент Ш.Мишель приветствовал шаги, предпринимаемые в направлении восстановления железнодорожных линий, а также призвал Армению и Азербайджан найти эффективные решения для восстановления автомобильных дорог.