Министерство иностранных дел Перу в среду потребовало от испанской нефтегазовой компании Repsol компенсировать ущерб от разлива нефти, который произошел у побережья вблизи столицы страны Лимы.

«Разлив нефти Repsol в Вентанильи — самая серьезная экологическая катастрофа в Лиме за последнее время. Она нанесла серьезный ущерб сотням семей рыбаков. Repsol должна немедленно возместить ущерб», — говорится в заявлении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

По словам МИД, происшествие также «поставило под угрозу флору и фауну в двух заповедных зонах».

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, оказались загрязнены 18 тыс. квадратных метров пляжей. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.