Осуждаем поджог государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на своей странице в Twitter.

«Осуждаем поджог национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных действий на почве ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание», — говорится в твите.

Напомним, варварский поступок был совершен на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

В ходе церемонии состоялся парад флагов стран-участниц. Третьей страной был объявлен Азербайджан. После вынесения азербайджанского флага на сцену выбежал один из присутствующих в зале «болельщиков». Он выхватил из рук девушки флаг Азербайджана, поджег его и вынес из зала.

Сотруднику службы охраны удалось задержать вандала, после чего в зал внесли новый флаг.

Армянские «болельщики» также проявили неуважение к флагу Турции, освистав государственный атрибут во время вынесения на сцену.