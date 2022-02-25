Министерство иностранных дел (МИД) разъяснило, по каким направлениям граждане Азербайджана могут покинуть Украину.

Как сообщили в МИД, граждане Азербайджанской Республики могут покинуть территорию Украины в установленном порядке по следующим направлениям:

— Могут перейти сухопутным путем на территорию Молдовы через погранично-пропускные пункты Окница и Паланка.

В связи с возникшими вопросами наши граждане могут связаться с посольством Азербайджанской Республики в Республике Молдова по номерам +373 781 81 361, +373 789 91 849, +373 222 32 277 и электронному адресу chis[email protected]

— Могут перейти сухопутным путем на территорию Республики Польша через погранично-пропускные пункты Дорогуск—Ягодин, Долгобичув – Угринов, Зосин—Устилуг, Гребенне—Рава-Русская, Корчёва—Краковец, Медыка—Шегини, Будомєж-Грушів, Кросценко—Смильница.

Погранично-пропускные пункты работают без перерыва и в связи с приемом лиц также можно обратиться на горячую линию правительства Польши по номеру +48 47 721 75 75.

Гражданам Азербайджанской Республики, желающим въехать на территорию Польши по действующему паспорту или свидетельству о возвращении, виза не потребуется, однако эти лица не могут находиться на территории Польши более 15 дней.