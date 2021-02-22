МИД Китая приветствовал договоренность между Ираном и МАГАТЭ

Правительство Китая приветствует договоренность между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о продолжении проверок иранских ядерных объектов. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай приветствует и ценит это событие. Мы надеемся, что обе стороны продолжат работу в том же направлении и будут выполнять условия достигнутого консенсуса. Мы также призываем соответствующие стороны сыграть конструктивную роль в этом процессе», — сказал он.

«Уверены, что возвращение США к СВПД [Совместному всеобъемлющему плану действий] является единственным верным путем к выходу из тупика», — добавил дипломат. Он также призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации, чтобы «сохранить пространство для дипломатических усилий».

| 2021-02-22T19:50:39+04:00 22 февраля 2021, 20:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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