МИД Китая назвал беспокойство США по Сирии лицемерием

«Мы решительно выступаем против необоснованных обвинений США относительно позиции китайской стороны во время голосования в СБ ООН. Если США действительно переживают за сирийский народ и обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии, почему же они тогда не проголосовали за российский проект резолюции? У них был реальный шанс выполнять обещания, данные сирийскому народу. Это еще раз подтверждает, что их обеспокоенность – это лицемерие, классическая политика двойных стандартов, четкое проявление политизации гуманитарного вопроса», — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя критические высказывания Помпео.