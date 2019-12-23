МИД Китая назвал беспокойство США по Сирии лицемерием

Беспокойство США гуманитарной обстановкой в Сирии является лицемерием и классическим проявлением политики двойных стандартов, именно действия США в Сирии привели к нынешней ситуации, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В пятницу прошло заседание Совбеза ООН. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгия, Германия, Кувейт) о продлении механизма. Между тем резолюция России не набрала необходимых девяти голосов в Совбезе, чтобы быть принятой. Таким образом, механизм может прекратить действовать 10 января. Госсекретарь США Майк Помпео в опубликованном заявлении назвал «постыдным» вето России и Китая на резолюцию, которая давала миллионам сирийцам доступ к гуманитарной помощи. Он также заявил, что у России и Китая, которые решили сделать политическое заявление, выступив против резолюции, «кровь на руках».
«Мы решительно выступаем против необоснованных обвинений США относительно позиции китайской стороны во время голосования в СБ ООН. Если США действительно переживают за сирийский народ и обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии, почему же они тогда не проголосовали за российский проект резолюции? У них был реальный шанс выполнять обещания, данные сирийскому народу. Это еще раз подтверждает, что их обеспокоенность – это лицемерие, классическая политика двойных стандартов, четкое проявление политизации гуманитарного вопроса», — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя критические высказывания Помпео.