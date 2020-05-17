МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу.

«Глава МИД Ирана в письме назвал незаконные, провокационные и опасные угрозы США морским пиратством, заявив, что они представляют опасность для региона. Зариф также напомнил, что правительство США несет ответственность за последствия любого рода незаконных действий, подчеркнув, что Иран имеет право принять необходимые меры для противодействия этим угрозам», — говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Ирана.