В Иране выразили отношение к визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

Пресс-секретарь МИД Ирана Насир Кенани отметил, что рост напряженности и нестабильности на Южном Кавказе не соответствует интересам государств региона.

«Мы не думаем, что разжигание этой напряженности соответствует интересам стран региона, так как мир и стабильность в регионе необходимы для экономического развития, расширения торговых связей и сотрудничества. Это принципиальная политика Ирана. Любой другой подход, отличающийся от этого подхода, мы считаем провокацией и не принимаем разжигание нестабильности в регионе».