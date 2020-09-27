МИД Грузии о ситуации в Нагорном Карабахе

МИД Грузии отреагировал на обострение ситуации в рамках нагорно-карабахского конфликта, выразив надежду на то, что будет достигнута договоренность о прекращении огня, сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Грузии.

«С тревогой наблюдаем за военным обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном, который, как сообщается, уже привел к жертвам и повреждению инфраструктуры. Надеемся, что удастся достичь соглашения о прекращении огня, перевести ситуацию в режим переговоров между сторонами, избежав крупномасштабных военных действий, которые могут оказать серьезное негативное влияние на безопасность всего региона», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Грузия призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных акторов приложить все усилия для прекращения эскалации и возобновления конструктивного диалога.

«Со своей стороны заявляем, что Грузия готова способствовать деэскалации и установлению мира в регионе любым возможным способом», — говорится в заявлении.